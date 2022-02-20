متابعة لـ (وال): المستشفى الجامعي طرابلس يقدم خدمة لعدد (115) حالة تسمم غذائي منهم (37) إيواء وحالة وصلت متوفية

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال)- أكدت الإحصائية الصادرة عن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى الجامعي طرابلس، تقديم خدمة طبية لعدد (115) حالة مصابة بالتسمم الغذائي في مناسبة اجتماعية بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة طرابلس.

وبينت الإحصائية – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة – منها أن قسم الإسعاف استقبل مساء الجمعة الماضي عدد (19) حالة تسمم استلزمت إيواء طفلين منهم، والبقية قدمت لهم خدمة طبية وغادروا وحدة الملاحظة بالقسم، فيما استقبل القسم أمس السبت عدد (61) حالة استلزمت إيواء عدد حالتين في وحدة العناية، وإيواء عدد (21) حالة للمتابعة، وتسجيل حالة وفاة واحدة وصلت متوفية، ومنح إذن خروج لعدد (37) آخرين.

وأما اليوم الأحد؛ استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى الجامعي طرابلس عدد (35) حالة استلزم إيواء أربعة منها، فيما تم علاج الـ (31) الآخرين وغادروا المستشفى.

وأشاد رئيس قسم الإسعاف والطوارئ الدكتور حسين التائب؛ بالجهود التي بذلها العاملين في قسم الإسعاف بمختلف تخصصاتهم لإنقاذ الحالات المصابة بتقديمهم أفضل الخدمات الطبية، كما أثنى على العناصر الطبية والطبية المساعدة في الأقسام الأخرى الذين تنادوا لمساعدة زملائهم في قسم الإسعاف لإنقاذ حياة المصابين.

وكان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف – رمضان أبوجناح؛ قد قام في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد بزيارة المستشفى الجامعي طرابلس، للوقوف على الخدمات التي قدمت للمرضى.

وتفقد أبوجناح خلال الزيارة رفقة المدير العام للمستشفى عبد العاطي الرطيب، قسم الإسعاف والطوارئ ومعمل التحليل، والتقى العناصر الطبية والطبية المساعدة الذين وضعوه في صورة الجهود التي بذلوها من أجل إنقاذ حياة المصابين بالتسمم الغذائي، وأطمأن على حالة المرضى الذي أشادوا بالخدمات التي قدمت لهم على وجه السرعة لتجاوزهم مرحلة الخطر.

وأشاد أبوجناح في ختام جولته بالجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياة المصابين بالتسمم الغذائي، لافتا إلى أن الطبيب احرص على حالة المريض من أهله خلال تواجده في غرفة الإنعاش، وشدد على ضرورة احترام العناصر الطبية والطبية المساعدة وخاصة العاملين في اقسام الإسعاف الذين يبذلون ما في وسعهم لإنقاذ حياة المرضى. (وال)

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