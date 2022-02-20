الهلال الأحمر ينتشل رفات 3 جثث من مشروع العمارات الصينية غرب بنغازي

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انتشل الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، رفات ثلاثة جثث من مشروع العمارات الصينية غرب مدينة بنغازي .

في حين قال رئيس الجمعية قيس الفاخري لاخبار ليبيا 24، إن فريق إدارة البحث عن الجثث انتشل ثلاث رفات مجهولة الهوية. لافتاً أن الهلال الاحمر تلقى بلاغ من الجهات المختصه. وانتقلوا فوراً إلى عين المكان.

وأوضح الفاخري إن فريق إدارة البحث عن الجثث بالهلال الأحمر، نقل الرفات إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحواث. لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وعرضها على الطب الشرعي.

في حين يذكر أن مشروع العمارات الصينية الواقع غرب مدينة بنغازي قرب منطقة قنفودة كان لعدة سنوات منطقة عمليات عسكرية. وهو يعد أخر المناطق التي تمكن فيها الجيش الليبي من القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وفي يوم 25 يناير 2017 أعلنت القوات المسلحة الليبية عبر الناطق باسم قائدها العام، اللواء أحمد المسماري. استعادة السيطرة على قنفودة غربي بنغازي بالكامل، والتي كانت تشكل آخر معاقل المتشددين في المدينة.

ومع هذا الإعلان، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بيانًا، احتفاءً بتحرير قنفودة من قبضة الإرهابين الذين حاولوا سلب الليبيين حريتهم واستباحوا دمائهم وارتكبوا الجرائم.

في حين يعد تحرير قنفودة، هو واحد من الملاحم البطولية التي سطرها الليبيون، الرافضون للاستكانة والرضوخ، أمام عجلة تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة. التي حاولت تدمير بلادهم وجعلها إمارة لحكمهم المستبد.

كما أن هذا النصر يؤكد على أن المتطرفين ومحترفي الإرهاب والتكفير والقتل وإراقة الدناء وتهجير الآمنين من مناطقهم لا مكان لهم في ليبيا، رغم سعيهم إلى ذلك.