السويحلي: الأطراف المتمسكة بحكومة الدبيبة ترفض «مهزلة عقيله صالح»

أكد بشير السويحلي نجل رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، أن هناك أطرافا سياسية وعسكرية واجتماعية ترفض ما وصفه بـ”مهزلة عقيله صالح”، على حد تعبيره.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” للمرة الأخيرة، هناك أطراف سياسية وعسكرية واجتماعية رافضة لمهزلة عقيلة صالح ولن تقبل تمريرها”.

وأضاف:” هذه الأطراف هي التي لا تريد أن تسلم حكومة الوحدة الوطنية السلطة لأي حكومة غير منتخبة”.

وتابع:” لا يوجد أي حل إلا بالذهاب لانتخابات برلمانية بعد 4 أشهر، وإنهاء المراحل الانتقالية وإتمام مشروع الدستور، غير هذا لن يتغير أي شيء، لا حكومة جديدة، ولا غيره”.