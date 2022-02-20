القبض على تشاديين قتلا مواطنا ليبيا في السواني

أعلن جهاز المباحث الجنائية، مساء الأحد، القبض على شخصين من الجنسية التشادية، متهمين بقتل مواطن ليبي بدائرة مركز شرطة السواني.

وأشار الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أنّ إدارة التحري والاستدلالات الجنائية بجهاز المباحث الجنائية ألقت القبض على المدعو «م.ع.ا» مواليد 1999م (تشادي الجنسية)، والمدعو «ا.م.ع» مواليد 1993م (تشادي الجنسية)، علي ذمة قضية (القتل العمد) ضد المواطن «ا.ع.م»، وحيازة السلاح بدون ترخيص.

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وأضاف المنشور أن المتهمين الإثنين قاما بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف»، حيث جرى عثر بحوزتهما على بندقيتين نوع«كلاشنكوف»، وبندقية أخرى نوع «FN».

وأوضح أن المتهمين اعترفا بما نُسب إليهما، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.