حفل تخريج دفعتين من منتسبي وزارة الداخلية بطرابلس

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال)- احتفل بمركز تدريب عمر المختار التابع لرئاسة الأركان العامة بطرابلس اليوم الأحد، بتخريج دفعتين من منتسبي وزارة الداخلية الأولى لصالح إدارة إنفاذ القانون، والثانية لصالح مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي.

هذا وحضر الاحتفالية وكيلي وزارة الداخلية لشؤون المديريات والشؤون العامة لواء بشير الأمين، ولواء محمود سعيد، ومديري الإدارات ومديريات الأمن وعدد من المسؤولين برئاسة الأركان العامة، والضباط بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، وأهالي الخريجين.

وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي أشادت بانخراط المتدربين الجدد لضخ دماء جديدة، للمساهمة في أمن الوطن والمواطن من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية الجديدة وإقحامها في المجال الأمني والشرطي.

وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين، وعرض لوحات قتالية أظهرت مستوى التدريبات التي تلقاها المتدربين خلال فترة الدورة التي استمرت لمدة أربعة أشهر، شملت المحاضرات الدراسية والقانونية والإدارية والتدريبات المشاة واستعمال السلاح والقوه البدنية. (وال)

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