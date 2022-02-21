«اقعيم» يبحث مع وفد «المجلس الأعلى للقبائل» آلية استخراج المستندات الرسمية 

ناقش وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، مع وفد المجلس الأعلى للقبائل الليبية برئاسة الشيخ أحمد عمر الجازوي، الأوضاع القانونية لاستخراج مُستندات القبائل العربية الليبية.

وأوضح حساب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح بوخريص، والعميد أسامة الدرسي، مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي وعدد من الضُباط والمستشارين القانونيّين بديوان وزارة الداخلية بنغازي.

وتابع البيان، أن “اللقاء تناول الأوضاع العامة والقانونية والإدارية لهذه القبائل ومدى صحة القيود والتسجيل وآلية استخراج المستندات الرسمية لهم، بالإضافة لكلمة رئيسة شؤون المرأة بالمجلس نجلاء الجازوي، التي تحدثت خِلالها عن حُقوق الليبيات المُتزوجات من الأجانب”.

ومن جانبه؛ أكد «اقعيم» على “ضرورة الوصول لحلول عاجلة لحلحلة كل هذه الإشكاليات بما لا يتعارض مع قوانين الدولة الليبية”.

وفي ختام اللقاء قدّم المجلس الأعلى للقبائل الليبية إلى وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، درعًا تكريميًا لما يُقدمه من خدمةٍ للوطن وللمواطن الليبي ودوره الفعّال في حل الإشكاليات العالقة وحرصه الدائم على حقوق الجميع.