مشيرب: على الدبيبة الإعلان عن خارطة الطريق للانتخابات لإنهاء أى محاولة انقلابية

طالب عبد الرزاق مشيرب خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإعلان عن خارطة الطريق للانتخابات في ليبيا والمزمع عقدها منتصف العام الجاري.

وقال مشيرب، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”:” المطلوب من الدبيبة الإعلان خلال هذه الأيام القريبة عن خارطة الطريق للانتخابات التى وعد بها خلال شهر يونيو المقبل لإنهاء أى محاولة انقلابية ظلامية باغاشية حفترية عقيلية”، على حد تعبيره.

وتابع مشيرب:” كانوا يهددونا بالمجتمع الدولي واليوم يهددونا بالانسحاب التركي”.