خلال لقائه بسفير باكستان.. «وزير العمل» يبحث الاستفادة من الأيدي العاملة لبلاده

التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس سفير جمهورية باكستان الإسلامية، راشد جاويد، وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، عادل العقبي.

وأكد «الرضا» في مستهل اللقاء بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالات المهن الإلكترونية والكهربائية وهندسة الاتصالات والمهن الزراعية.

وبحث الطرفان “إمكانية الاستفادة من الأيادي العاملة الباكستانية الماهرة في سوق العمل الليبي”.

وبدوره أشاد “السفير الباكستاني بجهود وزارة العمل والتأهيل في مجال تطوير سوق العمل ومساندة العمال”.