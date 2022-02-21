الأمين: على أعضاء مجلس الدولة تحريره من هيمنة المشري وجماعته

طالب وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، بتحرير المجلس من هيمنة خالد المشري، رئيس المجلس.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏المجلس الأعلى ليس للمشري، وعلى أعضائه تحريره من هاوية جماعته أو سيكون سقوطه من الأعلى للأسفل قرارا مشروعا للشعب صاحب السلطات ورافض المؤمرات والقفزات”.

‏ولفت إلى أن الدولة شيء والسلطة شيء والشعب ليس شيئا ما”.

وتابع:” ثمة من مازال يعتقد الدولة خيمة غنائم والبرلمان أسهم قبائل والسلطة سوق مضاربة والحكومة بغدادي بتوجهيات ‎حفتر كما كان ‎المدمر !”.

واستطرد:” رغم أن عقيلة والمشري يمارسان فعليا، فخزعبلات مؤتمر ‎الشغب العام إلا أن هناك من يلوح ‎بمنشف ‎سنفاز “.