بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 21 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 21 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية متوقعة بداية من يوم الغد على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة وطقس بارد

مع احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي وتكون الأمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من ظهر يوم الغد حيث تصل إلى (50) كلم/ساعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 19) مْ وتسجل انخفاض بسيط من مساء هذا اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد تصحبها سحب رعدية وتكون جيدة على بعض المناطق خاصة الجبل الأخضر قد يصحبها سقوط لحبات البرد (التبروري).

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتجاوز أحيانا (50) كلم/ساعة خاصة يوم الأربعاء.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين ( 18- 24) مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 24 – 29 ) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26) مْ وتسجل انخفاض تدريجي من مساء يوم الغد.

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:43).