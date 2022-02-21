الارصاد: تقلبات جوية بدءاً من غـداً وأمطار جيدة وغزيرة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 21/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تقلبات جوية متوقعة بمشيئة الله بداية من يوم الغد على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة وباردة تصل سرعتها من بعد ظهر يوم الغد إلى (50)كلم/ساعة وانخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار بإذن الله على مناطق الشمال الغربي خاصة (المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت).

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تمتد إلى مناطق الشمال الشرقي حيث تكون جيدة بداية من مساء يوم الغد على بعض مناطق الخليج – بنغازي وخصوصاً مناطق الجبل الأخضر مع خلايا من السحب الرعدية (قد تكون بكميات غزيرة على الجبل الأخضر) واحتمال أن يصحبها حبات البرد (التبروري).

ووفقا للتقرير تبقى فرصة سقوط الأمطار بمشيئة الله من حين لأخر إلى يوم الخميس على الشمال الشرقي مع الرياح النشطة بينما تستقر الأجواء على المناطق الغربية خاصة يوم الجمعة. والله اعلم