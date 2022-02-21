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الزنتوتي: إذا نجح الدبيبة في تمرير المليارات للشعب سيشق صف البرلمان

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد المجيد الزنتوتي، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إنه إذا نجح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة في تمرير صفقة المليارات إلى الجمهور بتعاون المحافظ الصديق الكبير، فإنه سيشق صف البرلمان وصفوف أخرى كثيرة لأنه عمل على الوتر القوي الحساس هو تذويق الشعب جزءا من حقه في ثروته المحروم منها سنوات طوال والبعض يصف الشعب بأنه يلهث فإنهم لم يجربوا الفقر والعازة والشعب صاحب حق، وفق قوله.

أضاف على تويتر: “‏دولة عاجزة عن استكمال مشروع بسيط وعاجزة عن تسليم الشقق حسب الأولوية والحاجة الماسة الملحة حسب ظروف المستحقين وتدخل الفوضى والغريب أن من يملكو عقارات وأغنياء هم من يتصارعوا ويتسابقوا للحصول على شقق بالمشروع دائما الغلبان حظه وحقه مهضوم” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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