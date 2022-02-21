جهاز المباحث الجنائية يعلن القبض على تشاديين قتلا مواطن ليبي في السواني

أعلن جهاز المباحث الجنائية، مساء الأحد، القبض على شخصين من الجنسية التشادية، متهمين بقتل مواطن ليبي بدائرة مركز شرطة السواني.

وأشار الجهاز، في بيان له على “فيسبوك”، إلى أنّ إدارة التحري والاستدلالات الجنائية بجهاز المباحث الجنائية ألقت القبض على المدعو “م.ع.ا” مواليد 1999م (تشادي الجنسية)، والمدعو “ا.م.ع” مواليد 1993م (تشادي الجنسية)، على ذمة قضية “القتل العمد” ضد المواطن “ا.ع.م”، وحيازة السلاح بدون ترخيص.

وأضاف البيان أن المتهمين قاما بإطلاق النار على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع “كلاشنكوف”، حيث جرى عثر بحوزتهما على بندقيتين نوع “كلاشنكوف”، وبندقية أخرى نوع “FN”، وأكد أن المتهمين اعترفا بما نُسب إليهما، وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة.