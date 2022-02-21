«الأرصاد»: تقلبات جوية على مناطق الشمال بدءا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال بتقلبات جوية بدءا من الغد الثلاثاء، مصحوبة برياح نشطة وطقس بارد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي، وتكون بنسبة جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط من ظهر الغد حيث تصل إلى 50 كيلومترا في ساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا من مساء اليوم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد، تصحبها سحب رعدية، تكون جيدة على بعض المناطق خصوصا الجبل الأخضر، قد يصحبها سقوط لحبات البرد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز أحيانا 50 كيلومترا في الساعة، خصوصا الأربعاء، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية وتسجل انخفاض من الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاض غدا.