وزارة العمل تناقش مع نظيرتها التركية إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اليد العاملة والتدريب

ليبيا – بحث فريق وزارة العمل والتأهيل المكلّف من قبل وزير العمل بحكومة تصريف الأعمال الأحد، مع عدد من المسؤولين بوزارة العمل والضمان الإجتماعي التركية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين.

الاجتماع ناقش بحسب للمكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال اليد العاملة و التدريب .

وحضر اللقاء مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية و عن وزارة العمل والتأهيل مدير مكتب التعاون الدولي و مدير مكتب استخدام النفط و مدير إدارة المراكز المهنية و مدير إدارة الإستخدام و الملحق العمّالي بجمهورية تركيا و عدد من الخبراء والمستشارين من الجانبين.

وبحسب تصريح مدير مكتب التعاون الدولي عادل العقبي لمكتب الإعلام والتواصل أكّد بأن الوزارة قامت بإعداد مسودة لمذكرة التفاهم تتضمن التعاون في عدد من المجالات أبرزها التدريب و إستخدام اليد العاملة .

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