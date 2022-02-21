البيوضي: يجب الدفع نحو موعد نهائي للانتخابات

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، أنه يجب الدفع نحو الذهاب إلى موعد نهائي للانتخابات وفي أقرب الآجال، مشيرا إلى أن ذلك يعد حلا سلميا يمثل إرادة أبناء الأمة.

وقال البيوضي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الذهاب نحو موعد نهائي للانتخابات وفي أقرب الآجال هو ما يجب الدفع نحوه كحل سلمي يمثل إرادة أبناء الأمة”.

وكان البيوضي، قد طرح منذ عدة أيام، مقترحا وصفه بـ«مبادرة إنقاذ الانتخابات»، قائلا: “إنه يقدمها لكل الأطراف المتخاصمة ولعموم أبناء الأمة الليبية كحل ثالث يصل بالليبيين لانتخابات وطنية عامة في أقرب الآجال واتفاق ضامن بين كل الأطراف”.

وقسم “البيوضي” مبادرة إنقاذ الانتخابات، التي نشرها عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى (5) محاور رئيسية ابتدأها بمجلس النواب، الذي رأى أن “يعقد جلسة عامة في أجل أقصاه 9 مارس 2022، ويقر فيها التعديلات المطلوبة على قانون رقم 1 لسنة 2021 وتضمين مقترح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتعديلات المطلوبة لإنجاز وإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية”.

وانتهى في مبادرته إلى القول إنها “محاولة لمعالجة أزمة سياسية وإنقاذ العملية الانتخابية وهي قابلة للقبول والتعديل”، داعياً كل الأطراف المتنازعة للاحتكام للحلول السلمية وليذهب الجميع موحدين لصناديق الاقتراع وليقرر الليبيون بإرادتهم الحرة من يمثلهم في إدارة الدولة ويجددوا شرعية مؤسساتهم، إذ لم يعد من المقبول استمرار نهج التصادم وإغفال رأي أبناء الأمة وخياراتهم.