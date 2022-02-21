الجدال: حكومة البرلمان القادمة ستواجه صراعاً بينها وبين النواب

قال المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، إن: «القفز الحر على المراحل الذي يقوم به رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في إصدار القرارات الاستعجالية والارتجالية العشوائية في كل مكان يزوره، تحت تأثير الهوجة والموجة، لهيد غير صحيح، وبالتأكيد ما يفعله توريط للبلاد وإدخالها في بعضها وقريباً ستبدأ المنازعات، أرضي أرضك، شقتي شقتك، وربما تصل إلى الاقتتال فالشعب لن يشبع وسيقول في كل مرحلة هل من مزيد، ولعها في بعضها وسيغادر» وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: «بالعقل الشركات المنفذة لعقود المباني السكنية المتوقفة اللي احتلتها الجماهير المسلحة، كيف بيصير فيها؟ وربما السؤال المهم كم نسبة الكوميشن في تعويضاتها؟ شوفتوا نحنا شعب خنزرة، و خلونا نمشوا للمتوقع سيغادر دبيبة وحكومته وستأتي حكومة البرلمان وباشاغا، شنو بيصير في وعود دبيبة؟، هل سيستمر فتحي في تنفيذها؟ أم إنه سيوقف نزيف خراب الخزينة؟».

وتابع قائلاً: «بعض الخلائق في المشهد السياسي تشبه الحصان الذي يجر الكروسة، تنظر إلى طريق مصلحتها المستقيمة فقط ولا تنظر إلى جانبي الطريق التي ينبت عليها العشب، تسابق الزم، وحكومة البرلمان القادمة ستواجه تحديات أهمها الصراع بينها ونواب البرلمان، فكل نائب لا تحقق الحكومة مصالحه سينقلب ضدها، استعدوا لمهرجانات التهريج عبر قنوات توجيه الرأي العام».