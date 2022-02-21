2307 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و10 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2307 إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأحد، و127 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 4813 مصابا، وتُوفي 10 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 32.4% من إجمالي 7120 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4813 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 486 ألفًا و752 حالة، منها 35 ألفًا و945 حالة نشطة، بينما تعافى 444 ألفًا و606 حالات، وسُجلت 6201 حالة وفاة بالمرض في البلاد.