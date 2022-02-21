الوطنية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء على مراسل قناة “218” في طرابلس

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي المباشر والمنع من العمل الذي تعرض له مراسل 218 علي المحمودي، مساء الجمعة، من قبل “عناصر أمنية”، أثناء أداء مهام عمله الإعلامي في تغطية احتفالات الذكرى 11 لثورة فبراير داخل ميدان الشهداء.

واستهجنت اللجنة هذه الواقعة ووصفتها بالإجرامية، عبر بيان أصدرته مساء الأحد من طرابلس، مؤكدةً على أن “هذه الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الصحافيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحافية في ليبيا؛ تُمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير.

وطالبت اللجنة، وزارة الداخلية؛ بأهمية إلزام عناصر الأمن بصحيح القانون والحيادية في التعامل مع وسائل الإعلام، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع مع ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي يقومون بها بحق الجمهور ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.

وخلص بيان اللجنة إلى مطالبة مكتب النائب العام بفتح “تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحافيين والإعلاميين، تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحافيين في ليبيا”.

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