الحاجي: حملة توقيعات بطرابلس لإسقاط مجلسي النواب والدولة

دعا الناشط السياسي جمال الحاجي، الليبيين للمشاركة في حملة التوقيعات لإجراء الانتخابات وإقرار الدستور وإسقاط البرلمان ومجلس الدولة.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “بميدان الشهداء بطرابلس تُجمع توقيعات للمطالبة بالانتخابات والدستور وبإسقاط المسمى زوراً “برلمان ودولة” أدعم وشارك توقيعك مهم”.

وكان جمال الحاجي، قد قال في سابق، إن “عبد الحميد الدبيبة نجح بنزوله للشارع واحترام مشاعر المواطنين”.

وتابع الحاجي، إننا “ندعم مشروع الانتخابات وﻻ ندعم أشخاص”، معقبًا؛ “ندعم مشروع الانتخابات للتخلص من الجيف التي تمشي على بطونها وتبيع الوطن وأصوات الشعب لمن يشتري مقابل رواتب مغرية ومصالح شخصية.. وليس دعم للدبيبة”.

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