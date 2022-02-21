أم العز الفارسي: كنا في سلاح منفلت وأصبحنا في وعود زائفة وتغرير بالمواطنين

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أننا كنا في سلاح وولاءات منفلتة وأصبحنا في وعود منفلتة، وتغرير بالمواطنين وتلاعب بحاجاتهم.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كنا في سلاح منفلت، وولاءات منفلتة ومحاصصات بغيضة وكفاءات مغيبة؛ وأصبحنا في وعود منفلتة، وتغرير بالمواطنين وتلاعب بحاجاتهم”.

وأضافت “مسارح يقف عليها المغنيين، ليست المكان المناسب لتقديم الوعود؛ بل المراكز البحثية والدراسات العلمية والخطط القصيرة والطويلة الأمد المدروسة، وبميزانيات مخصصة، ارحموا هذا الشعب الذي طال انتظاره واتقوا الله”.