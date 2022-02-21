أسماء الخوجة: الجميع يضغط على باشاغا للحصول على وزارات

كشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، عن ضغوط من جميع الأطراف، تسبب في تأخير تشكيل باشاغا لحكومته، مؤكدةً أن “الكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين”.

وشككت “الخوجة”، خلال تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، في انعقاد جلسة للبرلمان بشأن عرض الحكومة على النواب، فبحسب لائحة المجلس؛ تستغرق الحكومة ما بين 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية.

وعللت العضو ذلك بأنه مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد؛ يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار أن الأمر يحتاج إلى توافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوي على الأرض.

وقالت “الخوجة” إن باشاغا أكد أن حكومته ستكون بطرابلس وفي طريق السكة”، وإلا ستكون هناك حكومتان متوازيتان إذا باشر حكومته من مدينة أخرى”.

وخلصت العضو في البرلمان إلى القول: “لدي باشاغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا”.

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