بليحق: المستشار صالح بحث مع نظيره الجزائري مستجدات الأوضاع السياسية

أكد عبدالله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، التقى رئيس المجلس الشعبي الجزائري ابراهيم بوغالي، على هامش أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي .

وقال بليحق في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إن “اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا”.

وأوضح أن “رئيس المجلس الشعبي الجزائري أكد على وقوف الجزائر إلى جانب ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة عبر الحوار والمصالحة الوطنية”.