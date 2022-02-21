حملة للتوعية بمخاطر المخدرات تستهدف 250 طالباً لكلية الطيران المدني

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتَعاون المُشترك بين قِسم الصحة النفسية بالمركز والجَمعية الليبية للعلوم النفسية مُنظمة المَسار للشَباب والثقافة، أمس الأحد حَملة توعية وقائية حَول المُخدرات وأضرارها على الفَرد حيثُ تطرقت الحَملة إلى عدة مَحاور بهدف رفع الوعي لدى الطلاب بمخاطر تلك الآفة وسُبل الوقاية منها، وأثرها على المجتمع.

المركز قال في بيان، إن الحملة التي انطلقت من كُلية الطَيران المَدني (السبيعة) استهدفت 250 طَالب منَّ طلبة الكُلية بِتنظيم جيد وكان النِقاش والحوار مَعهم واعٍ يدل على مسؤوليتهم وحرصهم الشديد وإدراكهم بِخُطورته.