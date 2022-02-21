مراكز العزل تستقبل 36 مصابا بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. ووفاة 10 حالات

أعلنت وزارة الصحة، دخول 36 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 37 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي 10 مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وأكدت الوزارة وجود 209 حالات تتلقى العلاج في المراكز، منهم 118 في العناية الفائقة، و91 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 486 ألفًا و752 إصابة بالفيروس، منها 35 ألفًا و945 حالة نشطة، و444 ألفًا و606 حالات تعافٍ، و6201 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.