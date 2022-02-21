الزرقاء: التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة لن تنتهج المحاصصة

قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن الصفة القانونية ستسقط لأي قرارات تصدرها حكومة الوحدة فور منح الثقة لحكومة باشاغا، مقللاً من المخاوف التي أثيرت حول موقف مصرف ليبيا المركزي من تمويل الحكومة الجديدة.

وأوضح الزرقاء، في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه سيكون على محافظ المصرف المركزي، العمل والتنسيق مع باشاغا وحكومته، وإلا اعتبر مخالفًا للقانون، ويتم تغييره.

وأكد الزرقاء على وجود توافق بين البرلمان والأعلى للدولة على تغيير المناصب السيادية في أقرب وقت ممكن، مقللاً، أيضًاـ من المخاوف بشأن استمرار تذبذب وتغير مواقف المجلس الأعلى للدولة تجاه الحكومة الجديدة، وعزا ذلك لوجود صراع أجنحة داخل الأعلى للدولة، موضحًا أن ثمة جناح بالمجلس يرغب المشاركة بحكومة باشاغا ولكنه يعترض بشدة على إشراك مؤيدين للقيادة العامة للجيش معه في ذات التشكيلة الوزارية، وهو ذات الموقف الذي يتبناه عدد محدود من الكتائب والمجموعات المسلحة في غرب البلاد.

وتوقع الزرقاء أن التشكيلة الوزارية لن تعبر عن محاصصة جهوية أو سياسية بقدر ما ستكون محاصصة للكفاءات من كل المدن و الأطياف بالدولة الليبية.

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