أسماء الخوجة: تقديم التشكيل الوزاري لحكومة باشاغا قد يستغرق أكثر من أسبوعين

أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن جلسة البرلمان المقرر عقدها لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد في موعدها، مشيرة إلى أن تقديم التشكيل الوزاري قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.

الخوجة وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “إن الأمر يحتاج منح الثقة لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبول هذه الحكومة وحصولها على الاعترافات الدولية، وهذا الأمر هو ما جعل هناك بعض التأخير في تقديم التشكيلة”.

وأضافت ” الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف، والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين”.

وتابعت “حكومة باشاغا ستكون بطرابلس ومن طريق السكة (المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية) فهو لديه من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا”.