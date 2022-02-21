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بن صالح: نائبا «الدبيبة» مربخين في طرابلس وعايشين حياة الترف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان بن صالح، محلل قنوان الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن «رئيس الوزراء لديه نائبين واحد عن الشرق والآخر عن الجنوب، والإثنين مربخين في طرابلس وعايشين بالتأكيد حياة الترف في أجنحة في فندق خمس نجوم».

أضاف بن صالح على فيسبوك: «الواقع يقول أن كل نائب عليه أن يتواجد في منطقته ويتخذ من ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة مقراً له من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في المنطقة والمتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل بها، ولا يأتي إلى طرابلس إلا عند اجتماع الحكومة أو لاستكمال إجراءات معينة».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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