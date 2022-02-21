“الدبيبة” و”الحميدي” ضمن قائمة مشبوهة في بنك كريدي السويسري

كشفت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، الألمانية عن حسابات سرية في بنك سويسري يملكها علي الدبيبة وخالد الخويلدي الحميدي، من بين أكثر من 30 ألف حساب نشرت عنها الصحيفة تحليلاً موسعًا.

وظهر من بين العملاء الـ 30 ألفًا صندوق الاستثمار الخارجي، من ضمن أصحاب الحسابات السرية المسربة من بنك كريدي سويس السويسري.

واستندت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، ناشرة التسريبات، إلى بيانات للمذكورين، تقول إن الدبيبة الذي كان مسؤولاً قويًا في عهد القذافي، والمتهم باختلاس مليارات الدولارات خلال فترة توليه منصب رئيس جهاز تطوير المراكز الإدارية؛ يملك حسابًا واحدًا على الأقل وظل مفتوحًا حتى أغسطس 2012.

وبحسب التحليل الذي شاركت فيه أيضًا إذاعتا “إن دي آر” و”دبليو دي آر”، و”الغارديان” و”لوموند” و”نيويورك تايمز”؛ فقد وصل الحساب المشترك الذي يملكه الدبيبة وشركة كوستاريكية إلى حد أقصى للرصيد يزيد عن 18 مليون فرنك سويسري.

وأضافت الصحيفة أن المجلس الأوروبي فرض عقوبات على جهاز تطوير المراكز الإدارية إبان ثورة فبراير، وتم وضع علي، وعبد الحميد الذي أصبح رئيسًا للحكومة في 2021 على قائمة المسؤولين في عهد القذافي الواجب تجميد أصولهم.

وقالت الصحيفة إن لأربعة من أفراد عائلة الدبيبة على الأقل وشركائه في العمل، حسابات في البنك، ظل بعضها مفتوحًا لسنوات عدة بعد ذلك.

وفيما يتعلق بخالد الخويلدي، نجل الفريق الخويلدي أحد الضباط المقربين من معمر القذافي؛ فقد كشف التحليل عن قيمة حسابه التي فاقت المليون 300 ألف فرنك سويسري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحميدي، الذي كان يترأس المنظمة الدولية للسلام والرعاية والإغاثة؛ ظهر مدافعًا عن القذافي ووالده الخويلدي، المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.

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