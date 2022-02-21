السفارة الأمريكية: مسؤولينا اتفقوا مع «الكبير» على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قد أطلع نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير ريتشارد نورلاند في 20 فبراير على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتفقوا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابعت “مساعد وزير الخزانة ماير يتطلع إلى لقاء المحافظ الكبير خلال زيارته المقبلة الى واشنطن في مارس لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا”.

وكان بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، قد أعلن أمس الأحد، أن الكبير، عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة والمبعوث الخاص لدى ليبيا وإريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية.

وقال البيان: “الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي والمالي والانفاق العام لسنة 2022، وتطرق اللقاء، إلى التقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف المركزي”.