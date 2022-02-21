إطلاق لوحة المعلومات الالكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2022

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين في إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021 بالإضافة إلى إعلان حسابات الدخل والناتج القومي من سنة 2006 إلى 2021، والذي أشرفت عليه وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد خلال كلمته على أهمية توفير المعلومة وطرحها وتوقيت ذلك كما عبر عن انبهاره بالنتائج الواردة بلوحة المعلومات بالإضافة للعمل الكبير الذي تم لإظهار هذه النتائج.

وحضر إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية رئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية.