ليبيا تسجل 2,307 إصابة جديدة و 10 وفيات بكورونا

سجلت ليبيا 2,307 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد الذي صدر اليوم الإثنين، عن يوم أمس.

وأفاد المركز الوطني أنه تسلم 7,120 عينة، موزعة على المختبرات 18 مختبرًا من مدن ليبية مختلفة، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR؛أسفرت النتائج عن عدد 4,813 عينة سلبية و بنسبة حالات إيجابية بلغت 32,4 % ، فيما بلغت الحالات الحرجة 127 حالة.

وفصّلت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الحالات بحسب المدن، وجاءت طرابلس في مقدمة تعداد الإصابات، بـ 1,564 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس، أمس الأحد، عشر وفيات، ست منها في المنطقة الغربية وأربع في المنطقة الشرقية، فيما وصل عدد الحـالات التــــي تماثلــت للشفــــاء على مستوى البلاد إلى 2,690 حالة.

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