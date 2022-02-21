ليبيا والولايات المتحدة تتفقان على أهمية الشفافية في دفع الرواتب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2022

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أطلع نائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير والسفير الأمريكي أمس الأحد على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأعرب مساعد وزير الخزانة ماير عن تطلعه إلى لقاء المحافظ الكبير خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن في مارس لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.