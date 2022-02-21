إطلاق لوحة معلومات إلكترونية لمشروعات التنمية (صور)

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، في إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021 ، كما شهد إعلان حسابات الدخل والناتج القومي من العام 2006 إلى العام 2021.

وشدد الدبيبة على أهمية توفير المعلومات وطرحها، مضيفا أنه انبهر بالنتائج الواردة بلوحة المعلومات، مشيدا كذلك بالعمل الكبير الذي بُذل لإظهار هذه النتائج.

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وأشرفت وزارة التخطيط على إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات بهدف تعزيز الشفافية ونشر كافة المعلومات عن برامج التنمية.

جرى الإطلاق بحضور رئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ونائب رئيس الوزراء، رمضان أبوجناح، وعدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية.

جانب من مشاركة الدبيبة في إطلاق لوحة معلومات إلكترونية لمشروعات التنمية، 21 فبراير 2022.(حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)