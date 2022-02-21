“الخزانة الأميركية” ترتب للقاء مع مدير مصرف ليبيا المركزي في واشنطن

ذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في تغريدات لها على تويتر، أن مساعد وزير الخزانة الأميركية إريك ماير؛ يتطلع إلى لقاء مدير مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن في شهر مارس؛ لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

وكان “الكبير “،قد أطلع “ماير” و السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب تغريدات السفارة الأمير كية؛ فقد اتفق المسؤولان الأميركيان مع “الكبير” على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح أفراد الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

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