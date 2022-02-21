أبوجناح: وصول أولى دفعات سيارات رش المبيدات في الجنوب لمواجهة الأمراض المستوطنة

أعلن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، وصول أولى دفعات سيارات رش المبيدات، وذلك لمواجهة انتشار الأمراض المستوطنة، والحشرات الناقلة للأمراض.

وقال أبوجناح على صفحته بموقع «فيسبوك» إن توفير هذه السيارات جاء استجابة لمطالب البلديات واحتياجاتهم القصوى بتوفير سيارات رش المبيدات للنقص الحاد فيها، مشيرًا إلى أن الرش مهم للقضاء على العقارب التي تزداد في فصلي الربيع والصيف.

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كما لفت إلى أنه جرت الاستجابة لمطالب أبناء المنطقة الجنوبية، بتوفير 80 سيارة لهم، وقد انطلقت اليوم عملية توزيع أولى الدفعات لسيارات رش المبيدات في كافة بلديات الجنوب.

وتابع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة: «أرسل تقديري لكل أبناء فزان، ولكل من قاموا بالتعاون التام معنا في توفير هذا المطلب، وإنجاح إيصاله وتسليمه إلى البلديات».