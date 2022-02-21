منح الثقة لحكومة باشاغا يحتاج لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا يحتاج لأطراف خارجية ودعم المجتمع الدولي لقبولها. رغم أن الأمر شأن داخلي.

وأكدت الخوجة في تصريحات صحفية أن الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف. والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين.

وأشارت إلى أن حكومة باشاغا ستكون بطرابلس المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء. وإلا ستكون هناك حكومتين متوازيتين إذا باشر حكومته من مدينة أخرى.

وأوضحت. أنه بحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية.

ولفتت إلى أنه مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد. يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك.