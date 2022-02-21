لافروف: الليبيين بدأوا يتغلبون تدريجيًا على حالة انعدام الثقة التي تراكمت خلال السنوات السابقة

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كافة الأطراف في ليبيا للحوار، والمحافظة على التواصل مع جميع القوى الموجودة على الأرض في غرب وشرق وجنوب البلاد.

وقال لافروف، خلال مشاركته بمؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر لنادي “فالداي” الدولي للحوار:” علاقتنا مستقرة ومتوازنة مع جميع القوى السياسية الليبية، ونأمل ألا يؤدي تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، إلى تصعيد عسكري، أو تجميد للعملية السياسية”.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الإنجاز الرئيسي في ليبيا، المتمثل في توقف إطلاق النار، بجانب حدوث تغييرات إيجابية هامة.

ولفت إلى أن الليبيين بدأوا يتغلبون تدريجيًا على حالة انعدام الثقة التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وتعلموا التفاوض وإيجاد الحلول الوسط.