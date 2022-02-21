13 إصابة بفيروس «كورونا» من بين 68 عينة في سرت

أكدت مصادر طبية بمختبر سرت الخاص بتحليل عينات فيروس «كورونا المستجد»، اليوم الإثنين، تسجيل 13 إصابة بالفيروس من بين 68 عينة تسلمها المختبر.

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس سببه عدم التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 2307 إصابات بالفيروس في مختلف مناطق ليبيا، في حين تماثل للشفاء 4813 مصابًا، وتوفي عشرة آخرون.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 32.4% من إجمالي 7120 عينة جرى تحليلها، فيما ظهرت سلبية 4813 منها. وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.