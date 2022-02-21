خبراء أمميون: طائرات البيرقدار في ليبيا كانت “لقمة سائغة”

أكدّ تقرير قدّمه فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة ضعف أداء طائرات البيرقدار TB-2 المسلحة دون طيار في الميدان، وتحديداً في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات التي صنعها مقاول تركي، كانت هدفًا سهلاً لنظام الدفاع الجوي ” Pantsir S-1″.

وقال المحققون إن الطائرات التركية تعرضت للهجوم البري عندما كانت في قواعدها بمطاريْ طرابس ومصراتة.

ولم يكشف التقرير عن عدد الطائرات التي فقدتها تركيا، لكنه أكد تدمير 3 طائرات TB-2 في يونيو 2019، الأمر الذي دفع تركيا لإرسال العشرات منها لتعويض الخسائر والنقص.

ولحماية طائرتها المسيرة بدون طيار أدخلت تركيا العديد من العناصر إلى ليبيا، وقامت بنشر مدافع Fırtına T155 155 ملم وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق T-122 Sakarya مع توفير غطاء دفاع جوي من السفن الحربية والدفاع الجوي قصير المدى من أنظمة Korkut.

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