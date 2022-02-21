الزرقاء: تشكيلة باشاغا الوزارية لن تعبر عن محاصصة جهوية أو سياسية بقدر ما ستكون محاصصة للكفاءات

قلل عضو مجلس النواب حسن الزرقاء من المخاوف المثارة حول موقف المصرف المركزي من تمويل الحكومة الجديدة.

الزرقاء قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه فور منح الثقة لحكومة باشاغا ستسقط الصفة القانونية لأي قرارات تصدرها حكومةعبد الحميد الدبيبة، وسيكون على محافظ المصرف المركزي، العمل والتنسيق معه، وإلا اعتبر مخالفًا للقانون، ويتم تغييره.

ولفت إلى وجود توافق بين البرلمان ومجلس الدولة على تغيير المناصب السيادية في أقرب وقت ممكن، مقللًا من المخاوف بشأن استمرار تذبذب وتغير مواقف مجلس الدولة تجاه الحكومة الجديدة، وعزا ذلك لوجود صراع أجنحة داخل المجلس.

وأوضح: “هناك جناح بالمجلس يرغب المشاركة بحكومة باشاغا ولكنه يعترض بشدة على إشراك مؤيدين للقيادة العامة للجيش الوطني معه في ذات التشكيلة الوزارية، وهو ذات الموقف الذي يتبناه عدد محدود من الكتائب والمجموعات المسلحة بالغرب الليبي”.

كما أردف: “أتوقع أن التشكيلة الوزارية لن تعبر عن محاصصة جهوية أو سياسية بقدر ما ستكون محاصصة للكفاءات من كل المدن والأطياف بالدولة الليبية”.