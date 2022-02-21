المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ينفي كافة الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مشبوهة التمويل

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن رئاسة المجلس طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير باستمرار صرف (الباب الأول) بند المرتبات بالزيادات التي تم إعتماد قوانينها من قبل مجلس النواب و (الباب الرابع) بند الدعم فقط من الميزانية لحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية قانوناً.

ونفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كافة الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مشبوهة التمويل، بشأن مزاعم “قيام رئيس مجلس النواب بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة”.

وأكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يشدد في كل لقاء على ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون إنقطاع لأنها حق مشروع لكل مواطن ولابد أن تتكفل به السلطة التنفيذية.