المنفي: المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية يساهم في زيادة التراكم المعرفي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، في المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية، الذي تقيمه كلية الآداب، جامعة طبرق، بفندق دار السلام، بمشاركة عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

وأكد المنفي، في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، أهمية إقامة المؤتمرات العلمية، لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي، ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم، من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض، وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، لمراجعة التجارب التعليمية في تطبيق الأساليب الحديثة المتبعة في تعليم اللغة الفرنسية بليبيا، باستعراض البحوث وورقات العمل التي سيقدمها الأساتذة المختصين في اللغة الفرنسية طيلة أيام انعقاده، ووضعها محل نقاش من أجل الخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في تعليم وتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سليمة.