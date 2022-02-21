مجلس النواب يوضح حقيقة إيقاف صرف الزيادة المعلنة في المرتبات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 February, 2022

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن رئاسة المجلس طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير باستمرار صرف (الباب الأول) بند المرتبات بالزيادات التي تم اعتماد قوانينها من قبل مجلس النواب و(الباب الرابع) بند الدعم فقط من الميزانية لحكومة تصريف الأعمال.

ونفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له الشائعات التي ترددت بشأن مزاعم قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة.

وأشار المركز الإعلامي رئيس مجلس النواب يشدد في كل لقاء على ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون إنقطاع لأنها حق مشروع لكل مواطن ولابد أن تتكفل به السلطة التنفيذية.