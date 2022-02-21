ثابت يناقش مع البرغوثي دور البرلمان العربي فى حل الأزمات التي تواجه المنطقة العربية

العنوان – القاهرة

ناقش مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت مع نائب رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب الليبي، حسن البرغوثي دور البرلمان العربي فى حل الأزمات التي تواجه المنطقة العربية.

واستعرض الجانبان المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع في ليبيا،ودعم البرلمان لها وصولا إلى استكمال الاستحقاقات القادمة.

وقال ثابت، إن البرلمان العربي على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأمانة عظمية، وخصوصا فى هذه المرحلة من تاريخ الأمة العربية، لتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار فى المنطقة، والعمل على الدفاع عن قضاياه العادلة، والخروج برؤية برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا والتحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية.

ومن جهته أثنى البرغوثي على سير عمل المندوبية الليبية، وخصوصا منذ تولى ثابت، مهام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به من خلال اللقاءات المكثفة التى يجريها فى هذه الفترة مع نظرائه ممثلي الدول العربية والتى تهدف إلى استعادة المكانة الحقيقية، للدولة الليبية، داخل أروقة جامعة الدول العربية، والعمل معهم فى إطار العمل العربي المشترك.