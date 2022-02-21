صنع الله يبحث مع رئيس شركة نفوسة برنامج عملها ومشاريعها المقترحة للعام الحالي

ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأحد اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين.
المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، كما تم استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.
بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين، برامج الشركة المزمع تنفيذها والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.
من جانبه، أكد صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة نفوسة في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
هذا وحضر الاجتماع كل من عضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقير.
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