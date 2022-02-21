فريق بريطاني زائر يُجري عمليات بمركز تاجوراء للقلب

شرع فريق طبي زائر تابع لمنظمة “MUNTADA AID UK” البريطانية، في إجراء عمليات قسطرة علاجية وتشخيصية للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية بالقلب، داخل المراكز الوطني لعلاج القلب بمدينة تاجوراء.

وتأتي هذه العمليات تنفيذاً للاتفاقية المُوقّعة عام 2018، بين المنظمة والمركز برعاية مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وبموجبها ستُقدّم المنظمة الدعم للمركز الوطني لعلاج أمراض القلب، من خلال توفير التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة، في مجال خدمات رعاية القلب للأطفال، من خلال الفريق الطبي المؤلف من جرّاحي قلب الأطفال واختصاصي أمراض القلب واختصايي التخدير وممارسي العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي المؤلّف من ستة جراحين واخصاصيين وفنيين، سيُجري خمسين عملية جراحية على مدى سبعة أيام، حيث شرع فور وصوله أمس الأحد في إجراء الكشوفات الطبية للحالات المرضية من الأطفال تحت سن السادسة عشر، بعد إعلان المركز استقبال ملفات المرضى بقسم قلب الأطفال.

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