أوحيدة: جلسة برلمانية مرتقبة للتصويت على حكومة باشاغا أول مارس

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن البرلمان سوف يعقد جلسة في الأول من مارس المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا.

وقال أوحيدة في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية إن مجلس النواب سوف يعقد الجلسة مطلع مارس المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا.

متوقعا أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي تجري المشاورات والمفاوضات بشأنها، يوم الخميس المقبل 24 فبراير، وبعد ذلك يقدم باشاغا فريقه أمام مجلس النواب يوم الإثنين المقبل 28 فبراير، ومن الممكن إجراء تصويت منح الثقة في اليوم التالي الثلاثاء الأول من مارس.

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