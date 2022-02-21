رئاسة مجلس النواب تطلب من الكبير استمرار صرف المرتبات والدعم فقط من الميزانية

طلب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم.

وأشار رئيس مجلس النواب، في رسالة وجهها مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب عوض الفيتوري إلى الكبير، إلى أن “هناك بنود لا يجب التوقف عن الصرف منها”، منوها بأن الصرف يستمر إلى حين “صدور قانون الميزانية أو قرار بالصرف من السلطة التشريعية، ومعالجة أوضاع السلطة التنفيذية لإنجاز الاستحقاقات حسب مخرجات لجنة خارطة الطريق”.

ووفق الرسالة فقد وجه رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب رسالة إلى الكبير بهذا الشأن في 25 يناير الماضي؛ حيث أشارت الرسالة إلى القانون المالي للدولة، وإلى قرار مجلس النواب رقم (10) لسنة 2021م بشأن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، وقرار مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة إعداد خارطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة.