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الدبيبة يشارك في إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم، في حدث إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021 بالإضافة إلى إعلان حسابات الدخل والناتج القومي من سنة 2006 إلى 2021، والذي أشرفت عليه وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات تعزيزًا للشفافية ولنشر كافة المعلومات عن برامج التنمية.

جاء ذلك بحضور رئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية.

وأكد الدبيبة ، خلال كلمته، أهمية توفير المعلومة وذلك في طرحها وفي توقيت هذا الطرح، كما عبر عن انبهاره بالنتائج الواردة بلوحة المعلومات بالإضافة للعمل الكبير الذي تم لإظهار هذه النتائج.

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إطلاق الدبيبة لوحة المعلومات الإلكترونية مشروعات التنمية

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صحيفة الساعة 24

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